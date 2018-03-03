Дженнифер Лоуренс показала casual тренды весны 2018

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс стала главной героиней весеннего номера Dior Magazine.
27-летняя американская кинозвезда украсила обложку модного глянца, ежесезонно выпускаемого Домом моды Dior.
На страницах издания Лоуренс появилась в нарядах из новой коллекции культового бренда, продемонстрировав ключевые тренды весны 2018 – оверсайз-свитер, тренч и другие маст-хэв вещи и аксессуары из весеннего гардероба.
Автором модной съемки выступила француженка Бригитта Лякомб, которая стремилась создать максимально спокойные минималистичные кадры, отображающие ключевые принципы весенней моды в стиле Dior.
Напомним, ранее Лоуренс снялась в новой фотосессии для издания Vanity Fair, в интервью которому рассказала о съемках откровенных сцен триллера Красный воробей.
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