На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Двадцать лет спустя. 10 культовых образов героинь сериала Секс и город, которые вошли в историю моды

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Двадцать лет спустя. 10 культовых образов героинь сериала Секс и город, которые вошли в историю моды
© Instagram

Культовый сериал Секс в большом городе отмечает 20-летие. Первая серия проекта вышла на экраны в начале июня 1998 года на американском канале HBO - именно тогда стартовал один из самых выдающихся телепроектов в истории.

За шесть сезонов Секс в большом городе изменил не только представление о телеиндустрии, но и стал маленькой модной Библией. Четыре подруги в Нью-Йорке, исследующие мир моды и мир мужчин, вдохновили женщин по всему миру пересмотреть свое отношение к повседневному гардеробу и сменить будничную строгость на яркую индивидуальность.

В честь 20-летия сериала НВ Style вспоминает культовые образы Кэрри, Саманты, Миранды и Шарлотты, вошедшие в историю моды.

Кэрри в Azzedine Alaïa и Шарлотта в Burberry

Кэрри в Roberto Cavalli

Кэрри и культовая кремовая юбка-пачка

Саманта в Emanuel Ungaro

Кэрри в Gucci

Саманта в Louis Vuitton

Кэрри в Dolce & Gabbanna 

Шарлотта в Versace

Миранда в Hedi Slimane

Кэрри в John Galliano for Christian Dior 

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове