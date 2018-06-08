Двадцать лет спустя. 10 культовых образов героинь сериала Секс и город, которые вошли в историю моды

Культовый сериал Секс в большом городе отмечает 20-летие. Первая серия проекта вышла на экраны в начале июня 1998 года на американском канале HBO - именно тогда стартовал один из самых выдающихся телепроектов в истории.

За шесть сезонов Секс в большом городе изменил не только представление о телеиндустрии, но и стал маленькой модной Библией. Четыре подруги в Нью-Йорке, исследующие мир моды и мир мужчин, вдохновили женщин по всему миру пересмотреть свое отношение к повседневному гардеробу и сменить будничную строгость на яркую индивидуальность.

В честь 20-летия сериала НВ Style вспоминает культовые образы Кэрри, Саманты, Миранды и Шарлотты, вошедшие в историю моды.

Кэрри в Azzedine Alaïa и Шарлотта в Burberry

Кэрри в Roberto Cavalli

Кэрри и культовая кремовая юбка-пачка

Саманта в Emanuel Ungaro

Кэрри в Gucci

Саманта в Louis Vuitton

Кэрри в Dolce & Gabbanna

Шарлотта в Versace

Миранда в Hedi Slimane

Кэрри в John Galliano for Christian Dior

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