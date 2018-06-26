Диктуют моду. 10 стильных образов звездных модниц с мужской Недели моды в Париже

Белла Хадид появилась на мужской Неделе моды в Париже в ярком костюме от Dior

В Париже завершилась Неделя мужской моды, в рамках которой были представлены коллекции Ким Джонс для Christian Dior Homme, Вирджил Абло для Louis Vuitton и многих других.

Помимо модных шоу авторитетных модных марок, особое внимание было привлечено к звездным гостям показов, в числе которых – супермодели Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, главная звезда современной индустрии моды Белла Хадид, британский дизайнер Виктория Бекхэм и певица Рианна.

Звездные модницы демонстрировали стильные образы, диктуя моду на оверсайз, футуристику, брюки с высокой талией и строгую классику.

Предлагаем вместе с НВ Style оценить трендовые образы звездных гостей мужской Недели моды в Париже.

Рианна в Louis Vuitton

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 21 Июн 2018 в 12:04 PDT

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 21 Июн 2018 в 9:28 PDT

Белла Хадид в Dior

Публикация от New York Times Fashion & Style (@nytimesfashion) 23 Июн 2018 в 12:30 PDT

Публикация от Публикация от (@bellahadid) 23 Июн 2018 в 7:50 PDT (@bellahadid) 24 Июн 2018 в 7:04 PDT

Кайли Дженнер в Louis Vuitton

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 21 Июн 2018 в 5:08 PDT

Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл в Dior

Публикация от mrkimjones (@mrkimjones) 24 Июн 2018 в 10:26 PDT

Пегги Гу в Louis Vuitton

Публикация от Peggy Gou (@peggygou_) 21 Июн 2018 в 7:37 PDT

Винни Харлоу в Dior

Публикация от ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 23 Июн 2018 в 2:08 PDT

Наоми Кэмпбелл в Iris van Herpen

Публикация от Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) 22 Июн 2018 в 5:07 PDT

Джорджа Смит в KENZO

Публикация от jmoney (@jorjasmith_) 24 Июн 2018 в 4:11 PDT

Публикация от jmoney (@jorjasmith_) 25 Июн 2018 в 12:41 PDT

Виктория Бекхэм в Victoria Beckham

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 23 Июн 2018 в 6:35 PDT

Ким Кардашьян в Louis Vuitton

Публикация от mrkimjones (@mrkimjones) 22 Июн 2018 в 5:22 PDT

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook