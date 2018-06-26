Диктуют моду. 10 стильных образов звездных модниц с мужской Недели моды в Париже

В Париже завершилась Неделя мужской моды, в рамках которой были представлены коллекции Ким Джонс для Christian Dior Homme, Вирджил Абло для Louis Vuitton и многих других.
Помимо модных шоу авторитетных модных марок, особое внимание было привлечено к звездным гостям показов, в числе которых – супермодели Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, главная звезда современной индустрии моды Белла Хадид, британский дизайнер Виктория Бекхэм и певица Рианна.
Звездные модницы демонстрировали стильные образы, диктуя моду на оверсайз, футуристику, брюки с высокой талией и строгую классику.
Предлагаем вместе с НВ Style оценить трендовые образы звездных гостей мужской Недели моды в Париже.
Рианна в Louis Vuitton
Белла Хадид в Dior
Кайли Дженнер в Louis Vuitton
Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл в Dior
Пегги Гу в Louis Vuitton
Винни Харлоу в Dior
Наоми Кэмпбелл в Iris van Herpen
Джорджа Смит в KENZO
Виктория Бекхэм в Victoria Beckham
Ким Кардашьян в Louis Vuitton
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