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Диктуют моду. 10 стильных образов звездных модниц с мужской Недели моды в Париже

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Белла Хадид появилась на мужской Неделе моды в Париже в ярком костюме от Dior

Белла Хадид появилась на мужской Неделе моды в Париже в ярком костюме от Dior

В Париже завершилась Неделя мужской моды, в рамках которой были представлены коллекции Ким Джонс для Christian Dior Homme, Вирджил Абло для Louis Vuitton и многих других.

Помимо модных шоу авторитетных модных марок, особое внимание было привлечено к звездным гостям показов, в числе которых – супермодели Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, главная звезда современной индустрии моды Белла Хадид, британский дизайнер Виктория Бекхэм и певица Рианна.

Звездные модницы демонстрировали стильные образы, диктуя моду на оверсайз, футуристику, брюки с высокой талией и строгую классику.

Предлагаем вместе с НВ Style оценить трендовые образы звездных гостей мужской Недели моды в Париже.

Рианна в Louis Vuitton 

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Белла Хадид в Dior 

Публикация от

Публикация от (@bellahadid)

(@bellahadid)

Кайли Дженнер в Louis Vuitton

Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл в Dior 

Пегги Гу в Louis Vuitton

Винни Харлоу в Dior

Наоми Кэмпбелл в Iris van Herpen

Джорджа Смит в KENZO

Виктория Бекхэм в Victoria Beckham

Ким Кардашьян в Louis Vuitton

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