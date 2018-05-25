Деним - наше все. Джинсовые тренды 2018 в женской моде

Джинсовая одежда актуальна в любое время года. Осенью и зимой – это курточки и комбинезоны из теплого и прочного денима, а весной и летом – легкие джинсовые платья, юбки, шорты, обувь и аксессуары.
Вещи из денима могут дополнить гардероб любой женщины, независимо от возраста, фигуры и вкуса, пишет Elle. Кто-то создает из джинсовой одежды целый образ, а кто-то – лишь добавляет своему стилю интересный акцент с помощью джинсовой шляпы или сумки.
Как бы вы не использовали джинсовые вещи, предлагаем познакомиться с главными джинсовыми трендами в женской моде на 2018 год.
Комбинезон с широкими штанинами
Объемная накидка из темного денима
Джинсовые мюли
Джинсы со звездным принтом
Курточка из денима разного цвета
Курточка из красного денима
Джинсы-клеш с высокой талией
Стильный комбинезон с вырезом
Белые укороченные джинсы-бойфренды
Курточка из выцветшего денима
Курточка из стеганого джинса
Стильная ассиметричная юбка
Легкий джинсовый топ
Смотрите также
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram
Комментарии
Правила комментирования