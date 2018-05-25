Деним - наше все. Джинсовые тренды 2018 в женской моде

В этом году в моде объемные накидки и ассиметричные юбки

Джинсовая одежда актуальна в любое время года. Осенью и зимой – это курточки и комбинезоны из теплого и прочного денима, а весной и летом – легкие джинсовые платья, юбки, шорты, обувь и аксессуары.

Вещи из денима могут дополнить гардероб любой женщины, независимо от возраста, фигуры и вкуса, пишет Elle. Кто-то создает из джинсовой одежды целый образ, а кто-то – лишь добавляет своему стилю интересный акцент с помощью джинсовой шляпы или сумки.

Как бы вы не использовали джинсовые вещи, предлагаем познакомиться с главными джинсовыми трендами в женской моде на 2018 год.

Комбинезон с широкими штанинами

© www.matchesfashion.com

Объемная накидка из темного денима

© www.zara.com

Джинсовые мюли

© www.farfetch.com

Джинсы со звездным принтом

© www.theoutnet.com

Курточка из денима разного цвета

© www.matchesfashion.com

Курточка из красного денима

© www.theoutnet.com

Джинсы-клеш с высокой талией

© www.matchesfashion.com

Стильный комбинезон с вырезом

© www.topshop.com

Белые укороченные джинсы-бойфренды

© www.theoutnet.com

Курточка из выцветшего денима

© www.theoutnet.com

Курточка из стеганого джинса

© www.matchesfashion.com

Стильная ассиметричная юбка

© www.matchesfashion.com

Легкий джинсовый топ

© www.marquesalmeida.com

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