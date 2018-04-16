Деним и клетка. Дочь Синди Кроуфорд показала casual-тренды весны в модной съемке культового фотографа

Дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд, 16-летняя Кайя Гербер стала главной героиней свежего номера журнала i-D Magazine, на страницах которого показала главные casual-тренды этой весны.
В модной съемке, автором которой выступил культовый фотограф Марио Сорренти, Гербер позировала в объемных джинсовых куртках, оверсайз-джинсах и шортах, клетчатых рубашках и футболках с ярким принтом от таких премиальных брендов, как Saint Laurent, Isabel Marant и Balenciaga.
Свежий номер i-D Magazine, который получил название Super Youth, редакция посвятила «детям, которые создают будущее».
«Этот номер посвящен всем детям, которые создают будущее. Детям, которые создают новый мир. Детям, которые не хотят ждать», - отмечают в издании.
Напомним, ранее в интервью мама Гербер, легенда мира моды Синди Кроуфорд призналась, что руководит модельной карьерой своих детей. Она отметила, что ее дети пока не готовы самостоятельно принимать решения относительно своей профессиональной деятельности в индустрии моды.
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