Coachella 2018. Лучшие street style образы фестиваля

С 13 по 22 апреля в калифорнийском Индио проходит феерический музыкальный фестиваль Coachella 2018, который ежегодно собирает сотни мировых знаменитостей, известных исполнителей, а также поклонников музыки из разных стран мира.

В этом году фестиваль Coachella проводится в юбилейный 20-й раз. Крупнейший фестиваль популярной музыки в США посетило немало звездных гостей: Бейонсе, Рианна, Пэрис Хилтон, Кайли Дженнер, Cardi B, The Weeknd, Деми Ловато, Тейлор Хилл, Рита Ора, Кайя Гербер, Эмили Ратаковски и многие другие.

Супермодели, it-girls, актрисы, музыканты, блогеры и другие посетители Coachella 2018 старались выделиться в толпе и демонстрировали яркие, невероятные образы. Предлагаем вместе с НВ STYLE оценить лучшие street style луки фестиваля.

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