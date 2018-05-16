Что надеть в мае: пять стильных образов на все случаи жизни

Весна – время ярких экспериментов со стилем. В мае, когда на улице уже по-летнему тепло, воплощать эти эксперименты еще интереснее.
Независимо от того, прогуливаетесь ли вы по цветущему и полному зелени парку, идете на встречу с друзьями или ужинаете в ресторане, в любой ситуации хочется выглядеть безупречно.
Если вы не знаете, что носить весной 2018, фэшн-эксперт The Guardian Мелани Вилкинсон подобрала пять замечательных и стильных майских образов.
Утонченный вечерний образ
Комфортный и стильный лук для прогулки или похода в галерею
Яркий наряд для офиса или встречи за кофе
Легкий, нежный образ для прогулки с друзьями или любимым человеком
Яркий наряд для встречи с подругами в солнечный день
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