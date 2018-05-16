Что надеть в мае: пять стильных образов на все случаи жизни

Этой весной нужно выглядеть непревзойденно

Весна – время ярких экспериментов со стилем. В мае, когда на улице уже по-летнему тепло, воплощать эти эксперименты еще интереснее.

Независимо от того, прогуливаетесь ли вы по цветущему и полному зелени парку, идете на встречу с друзьями или ужинаете в ресторане, в любой ситуации хочется выглядеть безупречно.

Если вы не знаете, что носить весной 2018, фэшн-эксперт The Guardian Мелани Вилкинсон подобрала пять замечательных и стильных майских образов.

Утонченный вечерний образ

© kitristudio.com, stories.com, net-a-porter.com, warehouse.co.uk, zara.com

Комфортный и стильный лук для прогулки или похода в галерею

© mango.com, monki.com, net-a-porter.com, asos.com, whistles.com

Яркий наряд для офиса или встречи за кофе

© arket.com, bershka.com, stories.com, urbanoutfitters.com, reiss.com

Легкий, нежный образ для прогулки с друзьями или любимым человеком

© topshop.com, zara.com, office.co.uk, mango.com, matchesfashion.com

Яркий наряд для встречи с подругами в солнечный день

© stories.com, monki.com, swedishhasbeens.com, monki.com, bimbaylola.com

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