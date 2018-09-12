Будь в тренде. Шесть вещей, которые помогут создать идеальный осенний гардероб

На протяжении нескольких месяцев мы носили легкие платья и яркие сандалии. Но в города пришла осень, и гардероб следует обновить в соответствии с сезоном.

Редакторы портала о красоте и стиле Who What Wear проанализировали главные модные тенденции осени 2018 и рассказали, на какую одежду стоит обратить внимание. Чтобы создать идеальный осенний гардероб и уберечься от необдуманных покупок, остановите свой выбор на шести трендовых вещах.

Блейзер

Поменяйте легкую джинсовую курточку на строгий, однотонный или клетчатый блейзер. Его можно сочетать как с брюками, так и с длинными платьями.

© Arket, Mango, H&M

Платье миди с оригинальным принтом

Выберите на осень одно или два интересных платья длины миди с длинными рукавами. В таком наряде вы будете выглядеть элегантно и женственно, ощущая тепло и комфорт.

© Ghost, Warehouse

Тренч

Модный осенний тренч не только стильно смотрится, но и защищает в дождливую погоду. Он может быть как классическим, так и с оригинальными элементами, выбор за вами.

© Rejina Pyo, H&M

Комбинезон

Еще одна трендовая вещь на осень 2018 – комбинезон. Обратите внимание на джинсовые или вельветовые комбинезоны нейтральных тонов. Сочетать этот наряд можно с ботинками, кроссовками или мюлями.

© Topshop, M.i.h Jeans, Zara

Вязаные вещи

Вязаный свитер или платье – это не только модное и теплое решение для осени, но и инвестиция в зимний гардероб.

© & Other Stories, Uterque, Raey

Ботинки

Этой осенью в моде белые ботинки в ковбойском стиле, черные ботинки с острым носком, а также сапоги на устойчивом каблуке с высоким голенищем.

© Mango, Topshop, Zara

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