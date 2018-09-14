На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Больше металла. Семь предметов гардероба в трендовом цвете осени 2018

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Больше металла. Семь предметов гардероба в трендовом цвете осени 2018
Фото: @apropos_store / Instagram

Трендовый цвет этой осени – серебрянный металлик – вдохновлен будущим, прошлым и эпохой диско. Стилисты британского издания The Guardian собрали интересные примеры использования этого цвета в осеннем гардеробе.

Яркий цвет металлик, который передает увлечение дизайнеров эстетикой 1980-90-х годов, эпохой электро-попа и диско, хорошо сочетается с другими оттенками и цветами и добавляет образу индивидуальности.

Цвет серебра также активно используется в бьюти-индустрии – при создании образов с помощью мейк-апа, в тонировании волос и даже маникюре.

Вот несколько примеров, как можно оживить свой осенний гардероб, добавив в него металлические нотки:

Дождевик 66°North

 

Ассиметричное платье Rosetta Getty

 

Кожаные брюки Isabel Marant

 

Топ в пайетки Tibi

 

Плиссированная юбка Christopher Kane

 

Сумка Bao Bao Issey Miyake

 

Кроссовки Adidas

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram 

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове