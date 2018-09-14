Больше металла. Семь предметов гардероба в трендовом цвете осени 2018

Трендовый цвет этой осени – серебрянный металлик – вдохновлен будущим, прошлым и эпохой диско. Стилисты британского издания The Guardian собрали интересные примеры использования этого цвета в осеннем гардеробе.
Яркий цвет металлик, который передает увлечение дизайнеров эстетикой 1980-90-х годов, эпохой электро-попа и диско, хорошо сочетается с другими оттенками и цветами и добавляет образу индивидуальности.
Цвет серебра также активно используется в бьюти-индустрии – при создании образов с помощью мейк-апа, в тонировании волос и даже маникюре.
Вот несколько примеров, как можно оживить свой осенний гардероб, добавив в него металлические нотки:
Дождевик 66°North
Ассиметричное платье Rosetta Getty
Кожаные брюки Isabel Marant
Топ в пайетки Tibi
Плиссированная юбка Christopher Kane
Сумка Bao Bao Issey Miyake
Кроссовки Adidas
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