Акцент на плечи. Какой купальник станет трендом лета 2018

Этим летом в моде будут купальники со спущенными плечами

На календаре весна, но мировые модницы уже задумываются о том, какие купальники будут в тренде предстоящим летом.

Известная американская модель и актриса, победительница конкурса Мисс Вселенная 2012 Оливия Калпо в этом году уже успела отдохнуть на Багамских островах и покрасоваться на пляже в модном бикини.

Публикация от Olivia Culpo (@oliviaculpo) Мар 12, 2018 в 5:06 PDT

Нежась в водах Карибского моря, модель отдала предпочтение белому купальнику со спущенными плечами. Фэшн-эксперты портала Who What Wear предполагают, что в новом сезоне девушки будут выбирать бикини именно этой формы.

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Публикация от GIGI C Bikinis (@gigicbikinis) Июл 17, 2017 в 1:05 PDT

Публикация от Bikini ???? (@bikini) Сен 10, 2017 в 7:05 PDT

Публикация от Bikini ???? (@bikini) Мар 30, 2017 в 9:57 PDT

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