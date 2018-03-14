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Акцент на плечи. Какой купальник станет трендом лета 2018

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Этим летом в моде будут купальники со спущенными плечами
© Net-a-Porter

Этим летом в моде будут купальники со спущенными плечами

На календаре весна, но мировые модницы уже задумываются о том, какие купальники будут в тренде предстоящим летом.

Известная американская модель и актриса, победительница конкурса Мисс Вселенная 2012 Оливия Калпо в этом году уже успела отдохнуть на Багамских островах и покрасоваться на пляже в модном бикини.

Нежась в водах Карибского моря, модель отдала предпочтение белому купальнику со спущенными плечами. Фэшн-эксперты портала Who What Wear предполагают, что в новом сезоне девушки будут выбирать бикини именно этой формы.

 

© Free People, Skye & Staghorn, River Island

 

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