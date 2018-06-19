На прогулку и на пляж. 10 вещей, без которых этим летом вам не обойтись

Этим летом в моде цветочные платья и оригинальные сумки

Лето в самом разгаре, а это значит, что настало время для ярких образов и стильных экспериментов.

В жаркие дни мы останавливаем свой выбор на легкой одежде из натуральных тканей, на платьях, сарафанах, юбках, шортах, брюках светлых или красочных, поистине летних, оттенков.

Фэшн-эксперты портала Harper's Bazaar изучили самые интересные модные тренды лета 2018 и представили подборку вещей, без которых этим летом нам не обойтись.

10 must-have вещей лета 2018:

Белое платье с открытыми плечами

© www.matchesfashion.com

Стильный боди-купальник

© www.dosgardenias.com

Оригинальная плетеная сумка

© www.modaoperandi.com

Яркое цветочное платье

© www.net-a-porter.com

Белый топ с воздушными рукавами

© loveshackfancy.com

Классические голубые джинсы

© www.net-a-porter.com

Ковбойская шляпа

© www.matchesfashion.com

Яркое пляжное платье

© www.matchesfashion.com

Свободные хлопковые брюки

© www.rebeccataylor.com

Солнцезащитные очки с яркими линзами

© www.etniabarcelona.com

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