На прогулку и на пляж. 10 вещей, без которых этим летом вам не обойтись

Лето в самом разгаре, а это значит, что настало время для ярких образов и стильных экспериментов.
В жаркие дни мы останавливаем свой выбор на легкой одежде из натуральных тканей, на платьях, сарафанах, юбках, шортах, брюках светлых или красочных, поистине летних, оттенков.
Фэшн-эксперты портала Harper's Bazaar изучили самые интересные модные тренды лета 2018 и представили подборку вещей, без которых этим летом нам не обойтись.
10 must-have вещей лета 2018:
Белое платье с открытыми плечами
Стильный боди-купальник
Оригинальная плетеная сумка
Яркое цветочное платье
Белый топ с воздушными рукавами
Классические голубые джинсы
Ковбойская шляпа
Яркое пляжное платье
Свободные хлопковые брюки
Солнцезащитные очки с яркими линзами
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