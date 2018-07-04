Торжественный твид. Показ коллекции Chanel haute couture 

Показ Chanel Fall haute couture прошел в Grand Palais, который в этот раз превратился в парижские улочки 50-х годов с зелеными киосками художников и букинистов вдоль Сены.

«Я приехал жить сюда, когда мне было 18 лет», - вспоминает Лагерфельд накануне шоу, «это был послевоенный город с грязными улицами и неотреставрированными зданиями». Люди сказали моим родителям: «Но он может здесь заблудиться», - добавил он. «Но моя мама знала меня лучше: у меня был сильный инстинкт самосохранения. Город ожил, я в нем выжил и эта любовь между нами навсегда!»

Первые выходы моделей переносили гостей в прошлое, в те времена, когда Габриэль Шанель решила, что время непрактичного шелка и тафты ушло навсегда, и стала одевать женщин в удобные костюмы из плотных тканей. На подиуме были классические серые твидовые юбки-миди с жакетами и удлиненные пальто лаконичного кроя.

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