Стала известна дата проведения Best Fashion Awards 2018

15 ноября состоится Церемония награждения единственной профессиональной премией в области моды в стране BEST FASHION AWARDS.

Премия была учреждена в 2010 году и за годы своего существования BFA превратилась в основной инструмент объективного определения лидеров украинской модной индустрии. Премия предоставила возможность оказать должный почет деятелям украинской моды, чей вклад в развитие национальной fashion-индустрии сложно переоценить.

Премия в каждой номинации BFA определяется голосованием группы из 30 экспертов по результатам коллекций двух сезонов 2018 года.

В состав экспертной группы входят известные fashion-журналисты, критики, байеры и лидеры общественного мнения (список экспертов на официальном сайте Премии.

Пресса неоднократно отмечала уникальность Премии, ее объективность и прозрачность, сохранение тайны голосования.

Премию BEST FASHION AWARDS в 2018 году вручат в номинациях, которые определяются экспертами:

Лучший дизайнер женской одежды

Лучший дизайнер аксессуаров

За лучшую fashion-постановку

Открытие года

Прорыв года

и впервые – в номинации за развитие украинской fashion-индустрии в направлении sustainable fashion ( «сознательной моды»), которую определит оргкомитет Премии.

На Церемонии также вручают премию «Вдохновение», судьбу которой решают сами дизайнеры.

29 октября станут известны номинанты Премии Best Fashion Awards 2018.

Имена победителей в каждой номинации мы узнаем 15 ноября 2018 во время торжественной Церемонии, которая состоится в зале Atrium 5-звездочного отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv.

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