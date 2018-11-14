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Знакомые вещи. Balenciaga представили коллекцию Resort 2019

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Balenciaga Resort 2019
Balenciaga

Balenciaga Resort 2019

Демна Гвасалия представил модной публике новую коллекцию Balenciaga Resort 2019.

В коллекции Демна использует уже ставшие знаковыми для бренда вещи: гипертрофированные сумки-шоперы, слегка расклешенные джинсы, утилитарные стеганые пальто, пледы-куртки, свитера-гибриды, сапоги-чулки, сумки-пакеты.

 

 

Кардинальные изменения касаются обуви, все мы помним, как несколько сезонов назад Гвасалия взорвал мир моды уродливыми кроссовками, похоже пришла очередь уродливым туфлям со слегка вытянутыми носками. 

 

 

Вся коллекция – это продолжение прошлых работ Гвасалии с его увлечением логоманией, стандартным кастингом моделей и уже привычными формами.

 

 

Больше фото в галерее Balenciaga Resort 2019:

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