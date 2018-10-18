Знай наших. Карди Би засветилась в костюме украинского дизайнера

В эфире телешоу Джимми Киммела, которое выходит на канале ABC с 2003 года, американская хип-хоп певица Карди Би появилась в костюме украинского дизайнера Валерии Ковальской.

Американская хип-хоп певица, телевизионная и интернет-звезда Карди Би приняла участие в знаменитом ночном развлекательном ток-шоу Джимми Киммела. На ней был костюм ярко-синего цвета украинского дизайнера Валерии Ковальской, о чем Карди Би с удовольствием сообщила на своей страничке в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram TONIGH ON ABC @jimmykimmel !!! Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib) 17 Жов 2018 р. о 6:51 PDT

Это пиджак-смокинг с белым бантом и брюки с белыми лампасами.

Валерия также на своей страничке в инстаграм похвасталась фото: «Делимся с восторгом. Наша любимая, великолепная Карди Би сегодня блистала на шоу Джимми Киммела в нашем пиджаке - голубом смокинге и брюках», - написала она.

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