Знай наших. Карди Би засветилась в костюме украинского дизайнера

В эфире телешоу Джимми Киммела, которое выходит на канале ABC с 2003 года, американская хип-хоп певица Карди Би появилась в костюме украинского дизайнера Валерии Ковальской.
Американская хип-хоп певица, телевизионная и интернет-звезда Карди Би приняла участие в знаменитом ночном развлекательном ток-шоу Джимми Киммела. На ней был костюм ярко-синего цвета украинского дизайнера Валерии Ковальской, о чем Карди Би с удовольствием сообщила на своей страничке в Instagram.
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Это пиджак-смокинг с белым бантом и брюки с белыми лампасами.
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Make sure ya catch me on @jimmykimmel TONIGHT!! @jbalvin will be performing ! Suit by @valery_kovalska
Валерия также на своей страничке в инстаграм похвасталась фото: «Делимся с восторгом. Наша любимая, великолепная Карди Би сегодня блистала на шоу Джимми Киммела в нашем пиджаке - голубом смокинге и брюках», - написала она.
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