Женщины рулят. Супермодель Джиджи Хадид прокатила гонщика Формулы 1 Льюиса Хэмилтона

Американская супермодель Джиджи Хадид села за руль гоночного автомобиля, чтобы прокатить четырехкратного чемпиона Формулы-1, британского автогонщика Льюиса Хэмилтона.

В рамках рекламной кампании американского бренда одежды Tommy Hilfiger был представлен видеоролик под названием Школа вождения, главными героями которого стали нынешние представители марки - Хадид и Хэмилтон.

Сотрудничество 22-летней супермодели с Tommy Hilfiger началось еще четыре года назад. С тех пор Хадид является не только лицом, но и дизайнером новых коллекций модной марки.

В свою очередь, Льюис Хэмилтон присоединился к «семье Tommy Hilfiger» только сегодня. О сотрудничестве с одним из лучших гонщиков настоящего времени Tommy Hilfiger объявил в своем твиттере накануне старта нового чемпионата Формулы-1. Напомним, бренд стал официальным партнером немецкой команды Формулы 1 Mercedes, за которую выступает Хэмилтон.

Passion. Spirit. Drive. Find out what drives our new menswear ambassador @LewisHamilton to be the best he can be #WhatsYourDrive @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/kz8MaEraT6