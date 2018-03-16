Женщины рулят. Супермодель Джиджи Хадид прокатила гонщика Формулы 1 Льюиса Хэмилтона

Американская супермодель Джиджи Хадид села за руль гоночного автомобиля, чтобы прокатить четырехкратного чемпиона Формулы-1, британского автогонщика Льюиса Хэмилтона.

В рамках рекламной кампании американского бренда одежды Tommy Hilfiger был представлен видеоролик под названием Школа вождения, главными героями которого стали нынешние представители марки - Хадид и Хэмилтон.

Сотрудничество 22-летней супермодели с Tommy Hilfiger началось еще четыре года назад. С тех пор Хадид является не только лицом, но и дизайнером новых коллекций модной марки.

В свою очередь, Льюис Хэмилтон присоединился к «семье Tommy Hilfiger» только сегодня. О сотрудничестве с одним из лучших гонщиков настоящего времени Tommy Hilfiger объявил в своем твиттере накануне старта нового чемпионата Формулы-1. Напомним, бренд стал официальным партнером немецкой команды Формулы 1 Mercedes, за которую выступает Хэмилтон.

Стоит отметить, что ранее американские СМИ приписывали Хадид роман с Хэмилтоном, однако ни модель, ни автогонщик не подтверждали информацию о романтических отношениях.

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