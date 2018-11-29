Алексей Вертинский снялся в кампейне капсульной коллекции Елены Ревы

Алексей Вертинский и Арина Любителева снялись в кампейне благотворительного проекта «СВІДОМО», для которого дизайнер Елена Рева создала лимитированную коллекцию пальто и юбок.

Народный артист Украины Алексей Вертинский снялся в кампейне капсульной коллекции украинского дизайнера Елены Ревы.

Компанию Алексею Вертинского составила финалистка шоу «Супермодель по-украински» Арина Любителева. Капсульная коллекция создана для благотворительного проекта СВІДОМО. Все средства от продажи будут направлены на лечение трехлетнего ребенка, который борется с диагнозом ДЦП.

Фото: Степан Лисовский

Фото: Степан Лисовский

Фото: Степан Лисовский

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