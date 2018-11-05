Закулисье моды. Бренд Balenciaga выпустил книгу бэкстейдж фото

Креативный директор дома моды Balenciaga Демна Гвасалия анонсировал выход книги со снимками и эскизами с бэкстейджа показа осенне-зимней коллекции.

Книга под незатейливым названием Balenciaga: Winter 18 состоит из 300 снимков эскизов, примерок, подготовки и выхода на подиум, которые были лично отобраны Гвасалией.

Фото: Balenciaga

Для книги были использованы снимки двух фотографов - Пьера-Анже Карлотти и Джонни Дюфорта.

Анонсируя книгу, Гвасалия заявил, что «шоу - это опыт, и эта книга – это инструмент их запоминания».

Фото: Balenciaga

«Я понял, что каждое шоу, которое я делаю для Balenciaga, кинематографично с точки зрения концепции и постановки. Я хотел бы сопровождать каждое из них некоторыми памятными вещами, чем-то что фактически помещает вас в это шоу и процесс, стоящий за ним», - добавил он.

Книгу вышла в издательстве Rizzoli. Ее можно заказать за 95 долларов.

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