Все образы герцогини Кембриджской в День святого Патрика

Вчера, 17 марта по всей Великобритании отмечали День святого Патрика. К празднованию присоединились и члены королевской семьи, включая Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.
В рамках празднования они посетили традиционный парад Первого батальона Ирландской гвардии, который проходил в лондонском Хаунслоу. После марша герцоги Кембриджские вручили всем участникам трилистники – главные символы праздника, а также побеседовали с ирландскими гвардейцами.
Традиционно на официальном мероприятии принц Уильям появился в парадной форме, в то время как Кейт выбрала наряд в зеленом оттенке - главном цвете Дня святого Патрика.
В частности, герцогиня Кембриджская выбрала для празднования элегантное темно-зеленое пальто от Catherine Walker, шляпку Meribel от Gina Foster, которую надевала в День святого Патрика в 2014 году, а также черные замшевые туфли Tod’s.
НВ Style предлагает вспомнить, какие образы в День святого Патрика Кейт Миддлтон выбирала в разные годы.
2012
Что надела: пальто от Emilia Wickstead
2013
Что надела: пальто от Emilia Wickstead
2014
Что надела: пальто изумрудного цвета от Hobbs и шляпку от Gina Foster
2015
Что надела: коричневое пальто Catherine Walker, шляпка Lock & Company и золотая брошь в виде трилистника
2017
Что надела: темно-зеленое пальто от Catherine Walker, шляпка James Lock&Co и туфли-лодочки
2018
Что надела: темно-зеленое пальто от Catherine Walker, шляпка Meribel от Gina Foster и черные замшевые туфли Tod’s
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