Возвращение музы 60-х. Бетти Катру стала лицом Saint Laurent

Спустя десять дней после шоу Saint Laurent напротив Эйфелевой башни на Неделе моды в Париже, Энтони Вакарелло представил первую кампанию Saint Laurent, лицом которой стала муза легендарного дизайнера – Бетти Катру.

Ив Сен Лоран и Бетти Катру познакомились в 1967 году в ночном клубе. Девушка нордической внешности привлекла внимание дизайнера своим стилем и он предложил ей принять участие в его показе, но она отказала. С тех пор они стали хорошими друзьями. Бетти подчеркивала андрогинные черты своей внешности с помощью мужской одежды – носила брюки, рубашки, джинсы, футболки и мужские пиджаки. Именно она и вдохновила Ива Сен Лорана на создание коллекции Le Smoking, соединявшей мужское и женское начало.

В новой кампании, Катру подчеркивает андрогинный и рок-н-ролльный стиль бренда в серии черно-белых фотографий сделанных Дэвидом Симсом и коротком видео. Коллекция Saint Laurent Fall 2018 – это смокинги мужского кроя, платья с широкими плечами и глубоким декольте, где интерпретируются стилистические приемы муз создателя Дома – Бетти Катру, Лулу де ла Фалез и Катрин Денев.

Новое видео кампании Saint Laurent Fall 2018