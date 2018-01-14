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Виктория Бекхэм впервые покажет свою коллекцию на London Fashion Week

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Виктория Бекхэм впервые покажет свою коллекцию на London Fashion Week
Фото: Victoria Beckham

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм впервые представит свою новую коллекцию на London Fashion Week.

Представители бренда Бекхэм подтвердили информацию изданию Glamour, заявив, что «показ пройдет во время LFW в сентябре».

Этим шоу Виктория отметит 10-летие своего бренда.

Первый показ одежды дизайнера Виктории Бекхэм состоится на ее родине спустя год после того, как принц Уильям вручил ей важную награду - Орден Британской империи.

 

 

«Я горжусь быть британкой, и рада получить Орден Британской империи из рук герцога Кембриджского», - заявила тогда Виктория.

 

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