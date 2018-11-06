Бриллиант коллекции. Victoria’s Secret показал бюстгальтер за $1 млн, который представят на ежегодном шоу

Крупнейший бельевой бренд Victoria’s Secret показал бюстгальтер Fantasy Bra за 1 млн долларов, который станет завершающим образом предстоящего ежегодного шоу.

Как пишет People, в этом году главный «бриллиант коллекции» Victoria’s Secret будет представлять 29-летняя шведская модель Эльза Хоск.

Фото: Victoria’s Secret

«Это были ощущения, которые я никогда не испытывала, - рассказала Хоск о первой примерке Fantasy Bra. - Мое тело сильно дрожало. И это было не потому, что я нервничала, я просто была взволнована. Это было крутое чувство, которого я никогда раньше не ощущала. И это определенно был момент, который я никогда не забуду».

Фото: Victoria’s Secret

В этом году бралетт и подходящая к нему цепочка для тела оцениваются в 1 млн долларов и украшены более чем 2100 бриллиантов Swarovski Created Diamonds и топазами, инкрустированными в серебро.

Изготовление нового Fantasy Bra заняло 930 часов. Общий вес драгоценностей в нем – 71 карат.

Фото: Victoria’s Secret

«Это, безусловно, самый красивый Fantasy Bra, который я когда-либо видела, - говорит Хоск. – Он просто очень крутой, очень простой, современный и так сияет. Если бы я его разработала, он точно выглядел бы так. Я надела его и подумала: «Похоже, кто-то просто создал волшебство и одел его на мое тело».

Также впервые в истории клиенты Victoria’s Secret смогут приобрести версию Dream Angels Fantasy Bra, изготовленную из кристаллов Swarovski, за 250 долларов.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook