Victoria’s Secret 2018. Организаторы шоу назвали имена музыкальных гостей и дату трансляции

Самое крупное фешн-шоу в мире заслуживает выступления исключительных музыкантов. Организаторы Victoria’s Secret назвали имена музыкальных гостей, а также дату показ шоу на экранах.

Ежегодное фешн-шоу Victoria’s Secret - Victoria's Secret Fashion Show Holiday состоится в воскресенье 2 декабря и покажут его в эфире телеканала ABC.

В рамках шоу выступят Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Rita Ora, Shawn Mendes и The Struts.

Подготовка к шоу длиться же год и шоу обещает стать самым грандиозным за всю историю бренда, - отметил исполнительный директор шоу Victoria’s Secret Эд Разек, - В этом году у нас выступит больше музыкальных гостей, больше модных и других историй, чем обычно, и 60 топ-моделей со всего мира».

Уже известно, что в показе примут участие такие ангелы (так называют участниц показа): Адриана Лима, Бехати Принслу (вернулась после 3-летнего перерыва), Кэндис Свейнпол, Эльза Хоск, Жасмин Тукс, Жозефин Скривер, Лаис Рибейро, Марта Хант, Роми Стрейд, Сара Сампайо, Стелла Максвелл и Тейлор Хилл, а также Джиджи и Белла Хадид и Кендалл Дженнер.

В рамках шоу презентуют новую коллаборации Victoria's Secret с королевой принтов дизайнером из Великобритании Мари Катранзу.

После перерыва шоу возвращается в Нью-Йорк. Напоминаем, в прошлом году оно состоялось в Шанхае, а в позапрошлом – в Париже.

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