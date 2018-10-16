Мечты о Востоке. В парижском Музее Ив Сен-Лорана открылась первая тематическая выставка

В Музее Ив Сен-Лорана в Париже открылась первая временная тематическая выставка с момента его открытия в октябре 2017 года. Выставка под названием Ив Сен-Лоран: Мечты о Востоке (Yves Saint Laurent: Dreams of the Orient) соберет около полусотни нарядов, вдохновленных Индией, Китаем и Японией.

Как сообщает сайт дома Sotheby`s, наряды Saint Laurent из коллекции музея будут показаны в диалоге с азиатскими произведениями искусства, заимствованными из Музея Гиме.

Фото: Sophie Carre / Musée Yves Saint Laurent Paris

Вдохновленный «воображаемыми путешествиями», Ив Сен-Лоран передавал в своих коллекциях видение далеких стран. На него влияли знания, извлеченные из лекций, изучение произведений искусства и местных мастеров. Дизайнер погружался в местные традиции, исследовал фольклор и создавал уникальные изображения традиционной одежды.

Фото: Sophie Carre / Musée Yves Saint Laurent Paris

В своей работе Сен-Лоран предлагал как буквальное, так и фантазийное видение Азии. На протяжении всей своей карьеры он изучал индийскую, китайскую и японскую традиционную одежду, чтобы воплотить ее элементы в моде. Он переосмысливал роскошные плащи индийских государей, а также интерпретировал в своих коллекциях традиционные китайские ткани и техники.

Очарованный Японией и особенно театром Кабуки, Сен-Лоран видоизменял традиционное кимоно во многих своих дизайнах, часть которых можно увидеть на выставке.

Выставка Ив Сен-Лоран: Мечты о Востоке продлится в Музее Ив Сен-Лорана до 27 января 2019 года.

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