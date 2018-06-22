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В Пале-Рояль прошел показ новой мужской коллекции Louis Vuitton

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 Louis Vuitton Menswear весна-лето 2019
EPA

 Louis Vuitton Menswear весна-лето 2019

Новый креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджи Абло представил свою дебютную коллекцию Menswear весна-лето 2019.

 

В начале этого года Louis Vuitton объявил, что Абло будет креативным директором мужских коллекций (заменив Кима Джонса). При этом Абло удается совмещать работу в бренде и свое увлечение диджеингом, неделю назад он дебютировал с новым альбомом Beats 1 и у него даже есть установка, включая вертушки и микрофон, которая установлена в штаб-квартире LV в Париже.

 

 

Возможно это увлечение и подтолкнуло дизайнера вывести на подиум музыкантов Стива Лейси, Дева Хайнса, Кида Кади и Playboi Carti.

В начале шоу Вирджи выпустил на радужный подиум семнадцать манекенщиков исключительно в белоснежных total look. После белоснежного десанта, вышли все остальные представители «светового спектра Абло».

 

 

 

 

Фото: ЕРА

 

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