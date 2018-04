В Киеве пройдет благотворительный Charity Fashion Market

18 и 19 апреля в комплексе Tsarsky City Resort пройдет благотворительный #BDayVyklyk Charity Fashion Market.

Десять украинских брендов, среди которых The COAT by Katya Silchenko, Jean Gritsfeldt, ARTEMKLIMCHUK, Iva Nerolli, FROLOV, The BODY Wear, Valery Kovalska, Helena SAI, A.M.G. brand и Nit.kA безвозмездно передали вещи проекту для продажи на Charity Fashion Market.

У всех любителей украинских дизайнеров и модных брендов будет уникальная возможность не только обновить свой гардероб к весенне-летнему сезону, а также помочь сделать первый вдох преждевременно рожденным. Ведь все средства собранные от продажи будут переданы на приобретение дыхательных реаниматоров для роддомов и перинатальных центров Украины.

Гости, совершившие покупку на любую сумму, получат приглашение на закрытую вечеринку в TS Bar. Ведущим вечера для благотворителей станет MC Rybik, а также с музыкальным сетом выступит Dj Olimpia Whitemustache.

Кроме того, в рамках мероприятия 18 апреля, супермодели, покорившие не только нашу страну, но и весь мир проведут платный public talk, стоимостью 800 грн. Собранные средства также пойдут на приобретение аппаратов. Алла Григорьева, Элла Кандыба, Эвелина Мамбетова и Юлиана Дементьева поделятся секретами успеха и вдохновения. Девушки расскажут о мировом опыте культуры благотворительности в fashion индустрии, какие мировые модели вдохновляют их на социальные активности и как супермодели во всем мире творят добро.

Напомним, #BDayVyklyk - это инициатива по сбору средств на дыхательные реаниматоры для преждевременно рожденных деток. Проект реализуется с 25 июля 2017 при поддержке Украинской Биржи Благотворительности и известных людей. В рамках инициативы #BDayVyklyk уже приобретено шесть дыхательных реаниматоров для роддомов и перинатальных центров Ужгорода, Тернополя, Одессы, Ивано-Франковска, Хмельницкого и Чернигова.

Дата и время: Charity Fashion Market - 18-19 апреля с 12:00 до 20:00. Public talk - 18 апреля в 14:00

Место: Tsarsky City Resort: зона Tsarsky Beauty & SPA, ул. Старонаводницкая 13 Б