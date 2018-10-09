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В главной роли. Джиджи Хадид снялась в рекламе коллаборации Moschino и H&M

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Джиджи Хадид в рекламе новой коллекции Moschino и H&M
© Moschino x H&M

Джиджи Хадид в рекламе новой коллекции Moschino и H&M

Супермодель Джиджи Хадид стала главной героиней рекламного кампейна коллаборации Moschino и H&M.

В Сети опубликованы первые кадры из рекламной фотосессии новой коллекции шведской марки, созданной в сотрудничестве с итальянским брендом Moschino. Коллекция, которая появится в фирменных магазинах бренда в ноябре в разных странах мира, включая Украину, посвящена кутюрным фэшн-шоу 50-х годов. Они также стали главной темой кампенйна, автором которого выступил культовый Стивен Мейзел.

Помимо Хадид, в съемках рекламной кампании приняли участие модели Виттория Черетти, Риана Фон Ромпей, Стелла Максвелл, Имаан Хаммам, Валентина Сампайо, Лейна Блум и другие.

Кроме того, накануне были представлены рекламные кадры нового аромата бренда Versace под названием Eros Flame с Джиджи Хадид в главной роли. Компанию манекенщице составил Саломон Диаз. Над сексуальными образами моделей для рекламной фотосессии работали стилист Гвидо Палау и визажист Пэт Макграт.

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