Усадили непоседу. 11-летний мальчик с аутизмом снялся в рекламе H&M

Шведская модная марка H&M сняла в рекламе детской коллекции одежды 11-летнего мальчика с тяжелой формой аутизма.

Альфи Олдридж не смог принять участие в съемке фото для школьного альбома из-за своих поведенческих проблем, аутоагрессии и других проявлений аутизма, пишет Independent. Ему также не разрешали играть с одноклассниками из-за его инвалидности.

Отец мальчика Гэри решил снять Альфи в профессиональной фотосессии и отправить снимки в модельное агентство Zebedee Management, которое работает с моделями с ограниченными возможностями. В результате мальчика пригласили принять участие в съемках рекламы бренда H&M.

По признанию его отца, сначала съемки рекламной фотосессии были напряженными, однако в результате мальчик расслабился и стал позировать:

«Съемки расслабили его. У меня возникло такое ощущение, что он был рожден для того, чтобы стать моделью. В тот момент я увидел, что он стал самим собой. Я просто хочу, чтобы люди знали, что инвалидность не должна останавливать на пути к своей мечте», - сообщил он.

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