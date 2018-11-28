Красота успокаивает. Новая коллекция Jil Sander Pre-Fall 2019

Jil Sander представили новую коллекцию Pre-Fall 2019, идея которой базируется на осознанном потреблении.

Дизайнеры Jil Sander Люси и Люк Мейер представили новую коллекцию. «Мы действительно хотели работать с максимально простыми и понятными вещами», - говорит Люси. Чтобы геометрические формы в коллекции стали идеальными, они использовали свой технический опыт. «Мы начали с чистых, главных форм, - добавил Люк. «Затем смешивали ткани и текстуры, добавляли интересные детали»

В коллекции присутствует немного этники, это прослеживается в обуви и шерстяных одеялах, из которых были изготовлены пончо и пальто.

Когда мы создавали коллекцию, - рассказывает Люк, - для нас было важным, чтобы в моду вернулось качество. Потому что мы не должны быть настолько расточительными, мы должны делать вещи, которые долговечны и не могут быть одноразовыми». Люси добавила: «Я думаю, что не так уж плохо создавать красоту. Красота успокаивает. Мы очень об этом заботимся».

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