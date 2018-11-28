На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Красота успокаивает. Новая коллекция Jil Sander Pre-Fall 2019

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Jil Sander Pre-Fall 2019
Jil Sander

Jil Sander Pre-Fall 2019

Jil Sander представили новую коллекцию Pre-Fall 2019, идея которой базируется на осознанном потреблении.

Дизайнеры Jil Sander Люси и Люк Мейер представили новую коллекцию. «Мы действительно хотели работать с максимально простыми и понятными вещами», - говорит Люси. Чтобы геометрические формы в коллекции стали идеальными, они использовали свой технический опыт. «Мы начали с чистых, главных форм, - добавил Люк. «Затем смешивали ткани и текстуры, добавляли интересные детали»

В коллекции присутствует немного этники, это прослеживается в обуви и шерстяных одеялах, из которых были изготовлены пончо и пальто.  

Когда мы создавали коллекцию, - рассказывает Люк, - для нас было важным, чтобы в моду вернулось качество. Потому что мы не должны быть настолько расточительными, мы должны делать вещи, которые долговечны и не могут быть одноразовыми». Люси добавила: «Я думаю, что не так уж плохо создавать красоту. Красота успокаивает. Мы очень об этом заботимся».

 

Больше фото в галерее Jil Sander Pre-Fall 2019: 

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Подписаться на журнал
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове