Украинские дизайнеры впервые представили свои коллекции в Ливане

Три украинских бренда: Olena Dats', ARTEMKLIMCHUK и Foberini представили свои коллекции в Бейруте. Показ состоялся по инициативе украинского посольства в Ливане и прошел в гостинице Ramada Plaza.

Во время показа коллекций звучали композиции в исполнении солистов украинской группы теноров "Tenors Belcanto" и украинского музыкального коллектива из Ливана «Онуки». Большинство моделей так же были из Украины.

Коллекция ARTEMKLIMCHUK осень-зима 2018/2019 – это шелковые платья длины миди, полупрозрачные юбки из фатина с драгоценной вышивкой, элегантные пальто в пастельных оттенках. Вышивка в виде самолетов – подчеркивает главную тему коллекции, которую дизайнер Артем Климчук решил посвятить 100-летию воздушной почты. Это напоминание о том, что взять ручку и написать письмо в наше время, это настоящий подвиг.

Коллекция Olena Dats' SS/18 выдержана в белом, черном и золотом цвете. Ее условно можно разделить на две части: легкие платья и сорочки с черно-золотыми флористическими принтами, навеянными творчеством Густава Климта, и платья со строгим графическим орнаментом, созданные под впечатлением от ар-нуво и работ Обри Бердслея.

Главный декоративный элемент коллекции – растительная вышивка, она украшает большую часть блуз, юбок и платья коллекции. Олена Даць воспроизводит в разных вариациях цветок ириса – одну из самых распространенных флористических тем времен модерна.

Бренд вышиванок Foberini, основанный Ириной Лимаренко, взяв символ оберега за основу, возрождает в стильном современном дизайне старинную украинскую вышивку. Название FOBERINI расшифровывается: «F» - family, семья, а oberi - «оберег» и объединяет в себе главные ценности нашей нации.

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