Украинская мода в Токио. Фэшн-эксперимент Ukrainian Fashion Week

В Токио представили проект FASHION EXPERIMENT 01. Сюда команда Ukrainian Fashion Week прилетела через месяц после возвращения из Нью-Йорка. Оба масштабные проекты, цель которых представить украинских дизайнеров во влиятельных для fashion-мира городах, прошли во время официальных Недели моды.

Целостный подход к концепции презентации, тщательно разработана арт-инсталляция, подбор приглашенных дизайнерских брендов и мощная команда креативных партнеров проекта позволили сделать уникальный продукт, который организаторы протестовали на противоположных уголках земли. В США и Японии. Весь проект FASHION EXPERIMENT 01 - Нью-Йорк и Токио - состоялся при поддержке Украинского культурного фонда.

FASHION EXPERIMENT 01 представлял резидентов UFW с коллекциями SS19 - DZHUS, FROLOV, Ruslan Baginskiy, the COAT by Katya Silchenko, Valery Kovalska, Yelizavetta Volosovska.

Главный месседж проекта «Украинская мода настолько разнообразна, непредсказуема, самобытная, что ее нельзя просто потреблять. Ее сначала нужно исследовать »и лег в основу визуальной и общей концепции Fashion Experiment 01.

Но не менее важной своей миссией Ukrainian Fsshion Week видит объединение отечественных представителей креативных индустрий и демонстрацию мира их высокого профессионального уровня.

Пространство художественной галереи в артистическом районе Токио, где развернулась презентация, превратилось в воображаемую fashion-лабораторию, где с помощью графического дизайна - Lesha Mykhailov x Jugoceania, саунд-дизайна - Daniel Syenichkin/Bejenec, видеоконтента - Beehive creative buro, виртуального пространства с моделями дизайнеров, разработанного Русланом Капустиным и SKYWELL SOFTWARE при технической поддержке SAMSUNG Украины, гости "исследовали" украинскую моду.

Фото: пресс-служба UFW

Фото: пресс-служба UFW

Фото: пресс-служба UFW

Фото: пресс-служба UFW

Проект FASHION EXPERIMENT 01 посетили японские и европейские фэшн-журналисты, инфлюенсеры, блогеры, байеры и фотографы. Одним из первых гостей события стал Посол Украины в Японии г-н Игорь Харченко.

Фото: пресс-служба UFW

Фото: пресс-служба UFW

Фото: пресс-служба UFW

Фото: пресс-служба UFW

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