В Украине пройдет первый Международный конкурс молодых дизайнеров

15 июля в Украине состоится одно из самых масштабных международных fashion-событий в Восточной и Центральной Европе – International Young Designers Contest (Международный конкурс молодых дизайнеров).



В конкурсе примут участие дизайнеры из 9 стран: Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они – победители и призеры национальных конкурсов в своих странах, что обеспечило объективность отбора и высокий уровень участников конкурса.

Для освещения International Young Designers Contest приглашены авторитетные международные fashion-ресурсы и журналисты из стран-участниц конкурса.



Оценивать работы конкурсантов будут признанные эксперты из пяти стран мира:

Liana Satenstein – главный редактор fashion-новостей Vogue.com (США)

Yu Masui – скаут LVMH Prize, японский журналист, контрибьютор ведущих международных изданий, блоггер, известный своим знаковым стилем (Япония)

Riccardo Terzo – скаут проекта Vogue Talents, стилист и журналист Vogue Italia (Италия);

Giovanni Ottonello – профессор, креативный директор итальянского Istituto Europeo di Design (IED) – международной сети университетов, предоставляющих высшее образование в таких областях, как Fashion, Design, Art, Marketing, Management и Communications (Италия);

Adriano Batista и Jose Llamas – главные редакторы испанского журнала Fucking Young! – издания о мужской моде, ориентированного на современную молодежь. Журнал постоянно сотрудничает с молодыми фотографами, дизайнерами и стилистами, открывая новые имена (Испания).

Международное жюри определит победителя, который получит Грант на дальнейшее развитие своего бренда, включая денежное вознаграждение и один из курсов программы в Istituto Europeo di Design. Призовой фонд в целом составляет 10 000 долларов.

Накануне конкурса, 5 июля, в арт-пространстве ЦУМ на седьмом этаже состоится открытие выставки эскизов и мудбордов коллекций. Выставка продлится до 16 июля, и все желающие получат возможность ознакомиться с работами конкурсантов.



15 июля 2018 на Крещатике мы станем свидетелями не просто яркого шоу, а результата объединенных усилий специалистов из разных стран с целью создания реальных возможностей для молодых дизайнеров. International Young Designers Contest откроет имена, которые станут будущим мировой fashion-индустрии.