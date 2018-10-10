Цитируя Зонтаг. Метрополитен-музей объявил тему Met Gala – 2019

Куратор Института костюма Эндрю Болтон, который входит в состав Метрополитен-музея, анонсировал тему следующего бала Met Gala – «Кэмп: записки о моде» (Camp: Notes on Fashion).

Организаторы бала взяли название из одноименного эссе американской писательницы, кино- и литературного критика Сьюзен Зонтаг о популярном течении в моде 1960-х. В своей работе Зонтаг связывает его с китчем и театральностью. Кэмп также часто ассоциируют с плохим вкусом и гротеском.

Сьюзен Зонтаг. Фото: Wikipedia

Бал будет приурочен к выставке, на которую музей при поддержке Gucci и креативного директора бренда Алессандро Микеле собрал около двухсот уникальных экспонатов. Ежегодное благотворительное мероприятие пройдет 6 мая 2019 года, а сама экспозиция продлится до 8 сентября.

Почетными гостями вечера станут: Анна Винтур, Леди Гага, Серена Уильямс.

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