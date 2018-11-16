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Тина Кароль, Монатик, Маша Ефросинина. Гости и победители церемонии награждения лучших дизайнеров Украины

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Тина Кароль и Андрей Ногин объявляют победителя в номинации Лучшая fashion-постановка
Фото: пресс-служба Best Fashion Awards

Тина Кароль и Андрей Ногин объявляют победителя в номинации Лучшая fashion-постановка

Дизайнеры, звезды шоу-бизнеса, стилисты, главные редакторы украинских глянцев собрались на церемонии награждения Best Fashion Awards отметить успехи украинских fashion-дизайнеров и брендов за 2018 год. В знак уважения и любви к творчеству дизайнеров, большинство гостей выбрали для церемонии их наряды.

Вручение главной модной премии Украины – одно из самых красивых и торжественных событий Украины. Среди гостей этого года замечены певица Тина Кароль и певцы Сергей Бабкин, Дима Монатик, телеведущие Маша Ефросинина с сестрой Елизаветой Ющенко, Катерина Осадчая, Александр Скичко с супругой  Елизаветой Юрушевой, Василиса Фролова, звезда шоу Танцы со звездами Иракли Макацария, продюсер Film.ua Сергей Созановский и Ирина Костюк, дизайнеры Катя Сильченко, Иван Фролов, Светлана Бевза, Елена Рева с мужем футболистом Виталием Ревой и многие другие.

Тина Кароль. Фото: пресс-служба BFA

Елизавета Ющенко, Маша Ефросинина. Фото: пресс-служба BFA

Дима Монатик. Фото: пресс-служба BFA

Катя Сильченко. Фото: пресс-служба BFA

Иракли Макацария, Серж Смолин. Фото: пресс-служба BFA

Сергей Бабкин. Фото: пресс-служба BFA

Татьяна Рубан. Фото: пресс-служба BFA

 

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