Тина Кароль, Монатик, Маша Ефросинина. Гости и победители церемонии награждения лучших дизайнеров Украины

Дизайнеры, звезды шоу-бизнеса, стилисты, главные редакторы украинских глянцев собрались на церемонии награждения Best Fashion Awards отметить успехи украинских fashion-дизайнеров и брендов за 2018 год. В знак уважения и любви к творчеству дизайнеров, большинство гостей выбрали для церемонии их наряды.
Вручение главной модной премии Украины – одно из самых красивых и торжественных событий Украины. Среди гостей этого года замечены певица Тина Кароль и певцы Сергей Бабкин, Дима Монатик, телеведущие Маша Ефросинина с сестрой Елизаветой Ющенко, Катерина Осадчая, Александр Скичко с супругой Елизаветой Юрушевой, Василиса Фролова, звезда шоу Танцы со звездами Иракли Макацария, продюсер Film.ua Сергей Созановский и Ирина Костюк, дизайнеры Катя Сильченко, Иван Фролов, Светлана Бевза, Елена Рева с мужем футболистом Виталием Ревой и многие другие.
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