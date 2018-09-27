Tiffany&Co представил коллекцию, призванную помочь спасти диких животных

Известные супермодели Наоми Кемпбелл, Даутцен Крус, Имаан Хаммам и Dilone вместе с ювелирной маркой Tiffany&Co представили кампейн #KnotOnMyPlanet, прибыль от которого пойдет на организацию Elephant Crisis Fund, которая занимается спасением слонов в дикой природе.

Кампейн, снятый арт-директором Tiffany & Co. Ридом Кракофф, включает в себя черно-белые портреты звезд с украшениями из коллекции Save The Wild Collection, которая впервые была запущена в 2017 году.

В этом сезоне в коллекции появились подвески из серебра и розового золота, а также брошь с бриллиантами в форме слона, выпущенная ограниченным тиражом. Бренд также представил новые украшения в честь двух других животных, находящихся под угрозой исчезновения, - носорога и льва.

Tiffany & Co. Studio

100% выручки от продаж коллекции Save The Wild будут направлены организации Wildlife Conservation Network. На сегодняшний день Tiffany удалось собрать около 3 млн долларов от продаж коллекции, до декабря 2019 года компания планирует собрать 4 млн долларов.

«Люди, которые любят моду, хотят выразить себя, - сказал Крус. - Я горжусь тем, что являюсь борцом за этих невероятно умных существ, которые столкнулись с угрозой исчезновения».

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