Танцуют под Игги Попа. Шарлотта Генсбур и Эмбер Валлетта в новой рекламной кампании Saint Laurent

Легендарная топ-модель Эмбер Валлетта и актриса Шарлотта Генсбур снялись в рекламе весенней коллекции 2019 Saint Laurent.

В новой кампании Энтони Ваккарелло демонстрирует рок-н-ролльную эстетику: Эмбер танцует в коротком платье с анималистичным принтом, а Шарлотта позиционирует брутальность в коротких шортах.

Черно-белую историю снял фотограф Дэвид Симс, который работал с такими брендами, как Alexander McQueen, Balenciaga, Calvin Klein, Jil Sander и Yohji Yamamoto. Стилизировал кампейн бессменный стилист бренда Алистер МакКимм​.

Коллекция весна-лето 2019 Saint Laurent была показана 25 сентября в Париже: модели на показе дефилировали по мокрому полу на фоне Эйфелевой башни.

В дополнение к фото был выпущен также видеоролик, в котором Эмбер Валлетта позирует под композицию Игги Попа The Passenger.

Видеоролик Saint Laurent spring 2019 campaign:

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