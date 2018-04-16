Сумка для зажигалки и хоккейный топ. Джиджи Хадид и Джереми Скотт представили коллаборацию H&M и Moschino

Джиджи Хадид и Пэрис Джексон присоединились в Джереми Скотту, чтобы объявить о новой яркой коллаборации

Известный дизайнер Джереми Скотт совместно с одной из самых ярких представительниц современной индустрии моды Джиджи Хадид объявил о коллаборации шведского бренда H&M с итальянской маркой Moschino.

Креативный директор Moschino сообщил о выпуске совместной коллекции на фестивале музыки и искусств Coachella в Калифорнии, пишет Independent. Это сотрудничество продолжит серию коллабораций шведского масс-маркет бренда H&M с люксовыми марками и, по словам дизайнера, станет «ярким, веселым и неординарным».

Отметим, ранее H&M выпускал совместные коллекции с такими люксовыми брендами, как Erdem, Balmain, Kenzo, Karl Lagerfeld и Versace. Все они имели большой коммерческий успех, отмечает издание.

Коллекция H&M × Moschino поступит в продажу 8 ноября и будет доступна в избранных магазинах H&M по всему миру и на официальном сайте бренда. По предварительным данным, в нее войдет 45 предметов женского гардероба и 20 вещей для мужчин, а также разнообразные аксессуары, которым Джереми Скотт уделил особое внимание. Стоимость на вещи из коллекции H&M × Moschino будет варьироваться от 35 до 430 долларов.

Публикация от Jeremy Scott (@itsjeremyscott) 15 Апр 2018 в 2:12 PDT

В частности, дизайнер пообещал удивить поклонников «байкерского» стиля мини-сумкой, в которую вместится «либо зажигалка, либо ничего», а также любителей ярких нарядов, которые оценят хоккейный свитер со шлейфом или серебристые платья-парки.

Публикация от H&M (@hm) 15 Апр 2018 в 8:38 PDT

Публикация от Jeremy Scott (@itsjeremyscott) 15 Апр 2018 в 5:51 PDT

Публикация от Moschino (@moschino) 15 Апр 2018 в 5:25 PDT

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