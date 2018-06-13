Суд подтвердил эксклюзивное право Кристиана Лубутена на красные подошвы

Суд признал, что красный цвет может рассматриваться как фирменный торговый знак

Французский дизайнер Кристиан Лубутен подтвердил свое эксклюзивное право на красные подошвы женских туфель. Соответствующее решение принял суд Европейского союза.

Как сообщает BBC, суд признал, что красный цвет может рассматриваться как фирменный торговый знак.

В 2012 году Лубутен подал в суд на компанию Van Haren, которая представила коллекцию обуви Fifth Avenue на каблуках с красными подошвами.

Однако компания-конкурент заявила, что у Лубутена не может быть эксклюзивного права на красные подошвы, поскольку часть товара не является «элементом торговой марки».

Сейчас Европейский суд констатировал, что красная подошва обуви Louboutin защищена законом.

"В течение 26 лет красная подошва позволяла людям узнавать обувь его создателя Кристиана Лубутена. Это дело теперь будет передано в Гаагский суд, который, как ожидается, подтвердит уникальность товарного знака", - говорится в заявлении дизайнера.

Как указано в документах дела, торговая марка Лубутена предусматривает право на использование «красного цвета (оттенок Pantone 18 1663TP), нанесенного на подошву туфли».

Кристиан Лубутен создал первую пару фирменной обуви на красной подошве в 1993 году, использовав для их создания красный лак для ногтей своей помощницы.

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