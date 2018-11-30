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Ставка на Total Look. Michael Kors представил новую коллекцию Pre-Fall 2019

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Michael Kors Pre-Fall 2019
Michael Kors

Michael Kors Pre-Fall 2019

Michael Kors представил свою коллекцию Pre-Fall 2019/2020, которой ностальгирует по своим поездкам в Монголию.

«Это деревенские люди, но там нет бубнов», - рассказывает Майкл Корс на своей предсезонной презентации коллекции. Эта коллекция вышла менее красочной, Корс использует природные оттенки анималистичные  и цветочные принты.  

 

Все, чтобы быть ближе к природе. Опушки из бараньего меха, оправляют нас в дикие степи Монголии, в которые Корс влюбился, путешествуя в 70-х. Да и сам крой вещей очень близок к тому времени. С уверенностью можем сказать одно: в этих вещах будет точно комфортно.

Вся обувь на устойчивом каблуке, а пальто и платья довольно свободного кроя. Ничего не будет сковывать ваших движений, даже если вы отправитесь в путешествие по диким местам.

 

Больше фото в галерее Michael Kors Pre-Fall 2019:

 

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