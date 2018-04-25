Sold Out. Определены самые продаваемые модные вещи 2018 года

Глобальное исследование популярной поисковой fashion-платформы Lyst определило самые популярные и продаваемые модные вещи 2018 года.

Составленный на основе поисковых запросов и данных о покупках список возглавила культовая коричневая сумка Neverfull Bag от бренда Louis Vuitton, при чем в состоянии «б/у». На второй позиции разместились кожаные сникерсы Golden Goose Deluxe Brand Superstar Metallic Sneaker, а тройку лидеров среди самых продаваемых модных вещей замкнули сандалии Gucci Pursuit Striped Rubber Slides.

Публикация от LvloverWife&mom(@lvlover0304) 24 Апр 2018 в 12:29 PDT

Публикация от Golden Goose Deluxe Brand (@goldengoosedeluxebrand) 24 Апр 2018 в 8:20 PDT

Публикация от For Your Daily Sneakers (@schetgid) 10 Мар 2018 в 5:10 PST

В десятку самых популярных модных вещей также вошли бомбер Acne Pale Pink Clea Bomber, ремень Gucci GG Logo Belt, сапоги, расшитые серебряными пайетками Maison Margiela Paillettes Ankle Boots, кроссовки Balenciaga Speed Trainer, худи Off-White Black Brushed Diagonal Hoodie, облегчающие черные джинсы Topshop Black Joni Jeans и плетеная корзинка-сумка Loewe Leather Trimmed Woven Rafia Tote.

Публикация от Muotikuiskaaja / Pia Dahlman (@piizu) 13 Янв 2017 в 1:57 PST

Публикация от Sheryl Luke (@walkinwonderland) 15 Сен 2016 в 4:56 PDT

Публикация от Yh. (@yinhan0602) 24 Фев 2018 в 11:21 PST

Публикация от ???????????????????????????????????????? ☠︎ ???????????????????????????? (@theplusscnx) 23 Апр 2018 в 2:59 PDT

Кроме того, Lyst опубликовал ежеквартальный отчет о самых популярных брендах, по результатам которого был составлен рейтинг «самых горячих» марок среди современных модниц. Его возглавил бренд Balenciaga, следом за которым разместился дом моды Gucci.

В тройку лидеров также вошел бренд Демны Гвасалии Vetements, которому совсем недавно предрекали банкротство. Несмотря на слухи о снижении популярности, вещи модной марки в первом квартале 2018 года покупали охотнее, чем в 2017 году, что позволило бренду подняться в рейтинге с пятого на третье место.

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