Снова не подумали. Бар Рафаэли возмутила мусульманское общество и не только

Бар Рафаэли снялась в рекламе кампании израильского бренда Hoodies под названием Freedom is basic и попала под шквал критики за то, что сняла никаб (мусульманский женский головной убор) и призвала к свободе.

Как сообщает Independent, израильская супермодель Бар Рафаэли опубликовала на своей страничке в инстаграм видеоролик рекламной кампании бренда Hoodies, но видео вызвало такую бурю негативной критики, что модели пришлось удалить этот пост.

На видео, которое начинается с цитаты на иврите «Иранцы здесь есть?» 33-летняя супермодель, как и ее четыре коллеги, одеты в никабы. Они их снимают и под никабом оказывается обычная одежда, а девушки прыгают и танцуют.

Многие из 2,7 миллионов ее подписчиков, возмутились рекламой, отметив, что настоящая свобода заключается в том, что человек имеет право носить то, что хочет.

«Это меньшей мере странно… Бар Рафаэли надевает хиджаб, а потом снимает его и заявляет, что это и есть свобода. Свобода заключается в том, чтобы носить то, что хочешь, не так ли?», - отмечают подписчики в ее твитер.

Ad depicts @BarRefaeli taking off a niqab followed by lyrics "finally freedom". This is disgusting. Expecting companies like @Cosmopolitan & @giorgioarmani to drop her, unless y'all are cool with a brand ambassador spreading messages like this. pic.twitter.com/fkHpdojOAI