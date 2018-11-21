Скандал с палочками. Dolce & Gabbana обвинили в расизме

Dolce & Gabbana запустили в социальных сетях рекламную кампанию #DGLovesChina, которая посвящена грядущему показу в Шанхае. В ролике азиатская модель с помощью палочек ест итальянские канноли.
Как сообщает издание Daily Mail бренд Dolce & Gabbana запустил видео, где модель ест канноли, а голос за кадром спрашивает ее: «Он слишком большой для тебя?». Эта фраза вызвала негативную реакцию пользователей. В Китае эту рекламу и в частности данную фразу восприняли как оскорбление китайской культуры, расизм и пропаганду неверных стереотипов.
Ролики уже удалены из аккаунтов бренда в китайской соцсети Weibo. Аккаунт Dolce & Gabbana в Instagram был взломан. На странице появилось сообщение об этом и извинения за рекламу. По словам представителей модного дома, ничего кроме уважения к Китаю и его жителей у Dolce & Gabbana нет.
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