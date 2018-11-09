Шоу Victoria’s Secret. Как прошел знаменитый показ нижнего белья

«Ангелы» Белла и Джиджи Хадид, Адриана Лима, Кендалл Дженнер и еще 55 моделей прошлись по подиуму в поражающей воображение белье Victoria’s Secret.
Вчера в Нью-Йорке записали знаменитое грандиозное шоу Victoria’s Secret. И хотя целиком для публики шоу покажут 2 декабря, фото с показа можно посмотреть уже сейчас.
Эльза Хоск в бюстгальтере Fantasy Bra за 1 млн долларов. Фото EPA
Адриана Лима. Фото: Getty Images
Меган Уильямс. Фото: EPA
Синди Бруна. Фото: EPA
Лаис Рибейрно. Фото: ЕРА
Кэндис Свейнпол. Фото: ЕРА
Кэндалл Дженнер. Фото: ЕРА
Жасмин Тукс. Фото: EPA
Стелла Максвелл. Фото: ЕРА
Адриана Лима. Фото: ЕРА
Марта Хант. Фото: ЕРА
Винни Харлоу. Фото: ЕРА
Девон Виндзор. Фото: ЕРА
Тонни Гаррн. Фото: ЕРА
Белла Хадид. Фото: ЕРА
Эльза Хоск. Фото: ЕРА
Сара Сампайо. Фото: ЕРА
Тейлор Хилл. Фото: ЕРА
Тейлор Хилл. Фото: ЕРА
Роми Стрейд. Фото: ЕРА
Барбара Фиалью. Фото: ЕРА
Кендалл Дженнер. Фото: ЕРА
Роми Стрейд. Фото: ЕРА
Аланна Аррингтон. Фото: ЕРА
Синди Бруна. Фото: ЕРА
Меган Уильямс. Фото: ЕРА
Жасмин Тукс. Фото: ЕРА
Джордана Филлипс. Фото: Getty Images
Минг Хи, Грейс Элизабет, Синди Бруна, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Алексина ГрэхэмФото: Getty Images
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