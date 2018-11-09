Шоу Victoria’s Secret. Как прошел знаменитый показ нижнего белья

«Ангелы» Белла и Джиджи Хадид, Адриана Лима, Кендалл Дженнер и еще 55 моделей прошлись по подиуму в поражающей воображение белье Victoria’s Secret.

Вчера в Нью-Йорке записали знаменитое грандиозное шоу Victoria’s Secret. И хотя целиком для публики шоу покажут 2 декабря, фото с показа можно посмотреть уже сейчас.

Эльза Хоск в бюстгальтере Fantasy Bra за 1 млн долларов. Фото EPA

Адриана Лима. Фото: Getty Images

Меган Уильямс. Фото: EPA

Синди Бруна. Фото: EPA

Лаис Рибейрно. Фото: ЕРА

Кэндис Свейнпол. Фото: ЕРА

Кэндалл Дженнер. Фото: ЕРА

Жасмин Тукс. Фото: EPA

Стелла Максвелл. Фото: ЕРА

Адриана Лима. Фото: ЕРА

Марта Хант. Фото: ЕРА

Винни Харлоу. Фото: ЕРА

Девон Виндзор. Фото: ЕРА

Тонни Гаррн. Фото: ЕРА

Белла Хадид. Фото: ЕРА

Эльза Хоск. Фото: ЕРА

Сара Сампайо. Фото: ЕРА

Тейлор Хилл. Фото: ЕРА

Тейлор Хилл. Фото: ЕРА

Роми Стрейд. Фото: ЕРА

Барбара Фиалью. Фото: ЕРА

Кендалл Дженнер. Фото: ЕРА

Роми Стрейд. Фото: ЕРА

Аланна Аррингтон. Фото: ЕРА

Синди Бруна. Фото: ЕРА

Меган Уильямс. Фото: ЕРА

Жасмин Тукс. Фото: ЕРА

Джордана Филлипс. Фото: Getty Images

Минг Хи, Грейс Элизабет, Синди Бруна, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Алексина ГрэхэмФото: Getty Images

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