На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Шопоголикам понравится. Google запустит сервис по поиску модных вещей "с картинок"

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Шопоголикам понравится. Google запустит сервис по поиску модных вещей "с картинок"
© Unsplash

Google разработал сервис, который облегчит поиск и покупку понравившейся на ком-то вещи.

Новое приложение Style Match позволит пользователям за считанные секунды находить понравившуюся на ком-то вещь, определять бренд, а также производить поиск в интернет-магазинах, пишет Independent.

Кроме того, сервис предоставит несколько вариантов стоимости в разных онлайн-шопах и наличие вещи в магазине. Для этого пользователю понадобится всего лишь навести камеру на предмет одежды, изображенный на фото или в реальной жизни.

По данным создателей сервиса, пользователи смогут искать не только понравившуюся одежду, но и предметы декора, постельное белье и другие аксессуары для дома.

В настоящее время приложение доступно только на Android для смартфонов со встроенной камерой Google Lens. О том, планируется ли запуск приложения для iPhone, разработчики умалчивают.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове