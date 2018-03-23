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Серые кардиналы моды. Определены самые влиятельные стилисты Голливуда

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Серые кардиналы моды. Определены самые влиятельные стилисты Голливуда
© The Hollywood Reporter

Американское издание The Hollywood Reporter опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных стилистов Голливуда.

Список возглавила Кейт Янг, которая работает с такими звездами, как Марго Робби, Селена Гомес, Дакота Джонсон и другими. Янг возглавляет рейтинг в третий раз. Впервые самым влиятельным стилистом она была признана в 2012 году, когда активно работала над стилем Мишель Уильямс и Натали Портман.

The Hollywood Reporter отмечает, что в этом году Янг была удостоена первого места в престижном рейтинге благодаря своей работе над образами голливудской актрисы Марго Робби в рамках ее пресс-тура с фильмом Я, Тоня. Кроме того, благодаря работе стилиста многие из ее звездных клиенток получили предложения о сотрудничестве от крупнейших модных брендов.

Так, Мишель Уильямс снялась в рекламе Louis Vuitton, Натали Портман – в рекламе Dior, Селена Гомес начала сотрудничество с брендом Coach, а Марго Робби была объявлена новым лицом Chanel, начав свое сотрудничество с премиальным брендом в день проведения церемонии Оскар 2018, где появилась в платье модного Дома.

Рейтинг традиционно публикуется по результатам самого напряженного периода для голливудских стилистов - сезона церемоний вручения престижных кинопремий, включая Золотой глобус и Оскар. Фешн-эксперты отмечают, что образы звезд на красных дорожках главных церемоний года являются ключевым фактором, определяющим качество работы стилиста.

НВ Style знакомит с десяткой самых влиятельных стилистов в Голливуде по версии The Hollywood Reporter.

1. Кейт Янг @kateyoung

Клиенты: Марго Робби, Селена Гомес, Натали Портман, Мишель Уильямс, Сиенна Миллер, Дакота Джонсон

2. Элизабет Зальцман @elizabethsaltzman

Клиенты: Гвинет Пэлтроу, Сирша Ронан

3. Саманта МакМиллан @samanthamcmillen_stylist

Клиенты: Бри Ларсон, Эль Фэннинг, Дакота Фэннинг, Дэйзи Ридли

4. Элизабет Стюарт @elizabethstewart1

Клиенты: Галь Гадот, Виола Дэвис, Джессика Честейн, Кейт Бланшетт

5. Джулия фон Боем @juliavonboehm

Клиенты: Николь Кидман

6. Илария Урбинати @ilariaurbinati

Клиенты: Эрми Хаммер, Дуэйн Джонсон, Шейлин Вудли

7. Микаэла Эрлангер @micaelaerlanger

Клиенты: Мерил Стрип, Люпита Нионго, Диана Крюгер

8. Карла Уэлш @karlawelchstylist

Клиенты: Деми Мур, Сара Полсон, Джастин Бибер, Трэйси Эллис Росс

9. Кристина Эрлих @cristinaehrlich

Клиенты: Грета Гервиг, Эллисон Уильямс, Лора Дерн

10. Джил Линкольн и Джордан Джонсон @jillandjordan

Клиенты: Дженнифер Лоуренс, Дженнифер Гарнер

Публикация от @jillandjordan

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