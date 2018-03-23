Серые кардиналы моды. Определены самые влиятельные стилисты Голливуда

Американское издание The Hollywood Reporter опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных стилистов Голливуда.

Список возглавила Кейт Янг, которая работает с такими звездами, как Марго Робби, Селена Гомес, Дакота Джонсон и другими. Янг возглавляет рейтинг в третий раз. Впервые самым влиятельным стилистом она была признана в 2012 году, когда активно работала над стилем Мишель Уильямс и Натали Портман.

The Hollywood Reporter отмечает, что в этом году Янг была удостоена первого места в престижном рейтинге благодаря своей работе над образами голливудской актрисы Марго Робби в рамках ее пресс-тура с фильмом Я, Тоня. Кроме того, благодаря работе стилиста многие из ее звездных клиенток получили предложения о сотрудничестве от крупнейших модных брендов.

Так, Мишель Уильямс снялась в рекламе Louis Vuitton, Натали Портман – в рекламе Dior, Селена Гомес начала сотрудничество с брендом Coach, а Марго Робби была объявлена новым лицом Chanel, начав свое сотрудничество с премиальным брендом в день проведения церемонии Оскар 2018, где появилась в платье модного Дома.

Рейтинг традиционно публикуется по результатам самого напряженного периода для голливудских стилистов - сезона церемоний вручения престижных кинопремий, включая Золотой глобус и Оскар. Фешн-эксперты отмечают, что образы звезд на красных дорожках главных церемоний года являются ключевым фактором, определяющим качество работы стилиста.

НВ Style знакомит с десяткой самых влиятельных стилистов в Голливуде по версии The Hollywood Reporter.

1. Кейт Янг Кейт Янг @kateyoung

Клиенты: Марго Робби, Селена Гомес, Натали Портман, Мишель Уильямс, Сиенна Миллер, Дакота Джонсон

Публикация от Kate Young (@kateyoung) 21 Мар 2018 в 7:58 PDT

2. Элизабет Зальцман @elizabethsaltzman

Клиенты: Гвинет Пэлтроу, Сирша Ронан

Публикация от Elizabeth Saltzman (@elizabethsaltzman) 4 Мар 2018 в 6:55 PST

3. Саманта МакМиллан @samanthamcmillen_stylist

Клиенты: Бри Ларсон, Эль Фэннинг, Дакота Фэннинг, Дэйзи Ридли

Публикация от Samantha McMillen (@samanthamcmillen_stylist) 22 Янв 2018 в 8:20 PST

4. Элизабет Стюарт Элизабет Стюарт @elizabethstewart1

Клиенты: Галь Гадот, Виола Дэвис, Джессика Честейн, Кейт Бланшетт

Публикация от Elizabeth Stewart (@elizabethstewart1) 7 Ноя 2017 в 10:09 PST

5. Джулия фон Боем Джулия фон Боем @juliavonboehm

Клиенты: Николь Кидман

Публикация от Julia von Boehm (@juliavonboehm) 4 Мар 2018 в 5:02 PST

6. Илария Урбинати Илария Урбинати @ilariaurbinati

Клиенты: Эрми Хаммер, Дуэйн Джонсон, Шейлин Вудли

Публикация от Ilaria Urbinati (@ilariaurbinati) 21 Мар 2018 в 8:07 PDT

7. Микаэла Эрлангер Микаэла Эрлангер @micaelaerlanger

Клиенты: Мерил Стрип, Люпита Нионго, Диана Крюгер

Публикация от Micaela Erlanger (@micaelaerlanger) 6 Мар 2018 в 2:55 PST

8. Карла Уэлш Карла Уэлш @karlawelchstylist

Клиенты: Деми Мур, Сара Полсон, Джастин Бибер, Трэйси Эллис Росс

Публикация от Karla Welch (@karlawelchstylist) 14 Мар 2018 в 3:49 PDT

9. Кристина Эрлих Кристина Эрлих @cristinaehrlich

Клиенты: Грета Гервиг, Эллисон Уильямс, Лора Дерн

Публикация от Cristina Ehrlich (@cristinaehrlich) 4 Мар 2018 в 6:55 PST

10. Джил Линкольн и Джордан Джонсон Джил Линкольн и Джордан Джонсон @jillandjordan

Клиенты: Дженнифер Лоуренс, Дженнифер Гарнер

Публикация от @jillandjordan 26 Фев 2018 в 9:50 PST

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