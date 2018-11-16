Best Fashion Awards. Назвали имена лучших дизайнеров Украины 2018

В отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялась торжественная церемония награждения лучших дизайнеров Украины Best Fashion Awards 2018.

15 ноября в Киеве ежегодная главная украинская премия в области моды Best Fashion Awards назвала имена лучших дизайнеров Украины. Имена победителей определяют 30 модных экспертов – это журналисты, стилисты и байеры страны.

В этом году премия добавилась специальная номинация для брендов, которые работают в направлении sustainable fashion – этический дизайн и этическое производство. К сожалению, из номинаций исключили Лучшего дизайнера мужской одежды. Победителя в номинации Вдохновение определяют сами дизайнеры.

В этом году победителей награждали Тина Кароль, Monatik, Сергей Бабкин, Маша Ефросинина, Иракли Макацария и др.

Победители 2018 года:

Открытие года – Six, дизайнер Юлия Богдан

Лучший дизайнер аксессуаров – Ruslan Baginskiy

Лучшая fashion-постановка – FROLOV

Прорыв года – Ruslan Baginskiy

Sustainable Fashion – Ksenia Schnaider

Вдохновение - Татьяна Рубан

Лучший дизайнер женской одежды – Артем Климчук

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