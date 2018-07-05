Самошнурующиеся кроссовки из фильма Назад в будущее проданы за $92 тыс.

Кроссовки на самом деле непригодны для носки

Самошнурующиеся кроссовки Nike, которые Марти Макфлай носил в фильме Назад в будущее 2 проданы на eBay за 92 100 долларов.

В фильме кроссовки Nike Mag появляются в кадре, когда Марти попадает в 2015 год. Шнурки этой футуристической обуви автоматически приспосабливались к размеру и форме ноги.

Проданные кроссовки на самом деле не пригодны для носки, а также не способны самостоятельно зашнуровываться.

Однако это был шанс получить во владение часть истории кино. Всего было получено 220 заявок от поклонников Назад в будущее, желающих приобрести историческую модель.

Фото: Nike

Для поклонников Марти, которые хотели купить более полезную обувь, напоминающую модель из фильма, в 2016 году Nike выпустил лимитированное количество по-настоящему самошнурующихся Mag.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram