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С бабушкиными носками. Бренд UGG выпустил новую модель сапог

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С бабушкиными носками. Бренд UGG выпустил новую модель сапог
Фото: UGG

Популярный производитель обуви UGG объединился с японским брендом Sacai, и выпустил новую модель своих классических сапог к сезону осень/зима 2018 года.

Линия под названием Chitose Abe-helmed содержит обувь немного видоизмененного классического силуэта UGG для мужчин и женщин, пишет hypebeast.

Фото: UGG

Новая коллекция была впервые представлено на подиуме Парижской недели моды.

Сапоги UGG Х Sacai отличаются от классической низкой модели тем, что имеют полосатую трикотажную имитацию носка, прикрепленную к верхней части модели из овчины.

Фото: UGG

В линию входят сапоги трех разных цветов и двух вариантов высоты. Стоимость новой модели будет составлять около 300 долларов: к примеру, мужские короткие сапоги цвета каштан обойдутся в 325 долларов, а женские серого цвета - 350 долларов.

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