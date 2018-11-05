С бабушкиными носками. Бренд UGG выпустил новую модель сапог

Популярный производитель обуви UGG объединился с японским брендом Sacai, и выпустил новую модель своих классических сапог к сезону осень/зима 2018 года.
Линия под названием Chitose Abe-helmed содержит обувь немного видоизмененного классического силуэта UGG для мужчин и женщин, пишет hypebeast.
Новая коллекция была впервые представлено на подиуме Парижской недели моды.
Сапоги UGG Х Sacai отличаются от классической низкой модели тем, что имеют полосатую трикотажную имитацию носка, прикрепленную к верхней части модели из овчины.
В линию входят сапоги трех разных цветов и двух вариантов высоты. Стоимость новой модели будет составлять около 300 долларов: к примеру, мужские короткие сапоги цвета каштан обойдутся в 325 долларов, а женские серого цвета - 350 долларов.
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