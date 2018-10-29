Принц Датский. Ким Джонс представил первую кампанию для Dior

Ким Джонс занял пост креативного директора Dior Homme в марте, а в июне на неделе мужской моды в Париже показал свою первую коллекцию для бренда.

Вместе с креативным директором над кампанией работал известный американский стрит-арт-художник KAWS, который принимал участие в подготовке дебютного показа дизайнера для французского дома.

Для съемки пригласили Николая, 19-летнего принца Датского. Модели позировали в костюмах, свитшотах и пальто из коллекции весна-лето 2019 на фоне скульптуры из розовых и белых роз. KAWS также работал и над самими вещами из коллекции — для Dior Homme он создал несколько принтов в своей манере.

Кампанию снял легендарный Стивен Мейзел, стилистом была Мерани Уорд.

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