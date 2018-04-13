"Многие бренды стремятся, чтобы знаменитости сидели в первом ряду на их показах". Пол Смит о работе с Дэвидом Боуи, Led Zeppelin и отказе от e-mail и компьютера

Английский дизайнер Пол Смит в интервью изданию WWD рассказал о том, как одевал культовых знаменитостей - Дэвида Боуи, Led Zeppelin, о работе с сегодняшними знаменитостями, а также о том, почему не имеет электронной почты и компьютера дома.

Дизайнер отметил, что его бренд никогда не стремился к тому, чтобы его называли маркой для селебритиз: "Честно говоря, мы никогда не форсировали это, в то время как множество брендов стремится к тому, чтобы знаменитости сидели в первом ряду на их показах".

Публикация от Paul Smith (@paulsmithdesign) 11 Апр 2018 в 11:31 PDT

Смит вспомнил, как начал работать со знаменитостями. "Когда я был очень молод, по случайности, я был близок к музыкальной индустрии, поэтому много лет работал с Дэвидом Боуи. Не над его сценической одеждой, над его личной одеждой. Я работал с Led Zeppelin, когда мне был 21 год, создавая сумасшедшие бархатные брюки. Нам пришлось купить обивочные ткани, потому что тогда обычные не продавались в этих сумасшедших цветах и принтах. Теперь я работаю с американской группой The Lumineers и актерами", - сказал он.

Что касается секрета, который объясняет внимание звезд к бренду Paul Smith, дизайнер предположил, что дело в «личности», «не назойливости» бренда. "Мы не назойливый бренд. Дело не в том, чтобы заставить знаменитостей носить нашу одежду, дело в том, чтобы многие из них наслаждались одеждой. Обычно это люди с характером, поэтому есть магнит, притягивающий их к бренду, который имеет характер".

Публикация от Paul Smith (@paulsmithdesign) 27 Мар 2018 в 11:29 PDT

Смит рассказал, что держится в стороне от современных технологий, но всегда реагирует и отвечает на письма людей: "У меня нет электронной почты. У моей жены даже нет мобильного телефона, и у нас нет компьютера дома. У меня есть три помощника, и они получают около 600 электронных писем в день со всего мира, но если бы у меня была собственная электронная почта, я бы никогда не выполнил свою работу. … Я пишу письма каждый день, люди присылают мне подарки и письма со всего мира. Я плаваю каждое утро около 5:00, и каждый день я начинаю работу в шесть утра, и я работаю до шести вечера, но первое, что я делаю утром, - подписываю открытки людям. Это может быть шестилетний ребенок, который отправил несколько рисунков, или это может быть 80-летний человек, который написал, насколько любит одежду".

Публикация от Paul Smith (@paulsmith) 25 Дек 2017 в 5:01 PST

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